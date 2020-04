A Bellaria il sindaco consegna le uova a bambini e anziani con un augurio alla signora Lucia per i suoi 100 anni

Anche a Bellaria si è chiuso il weekend pasquale in cui, ancora una volta, alla cittadinanza sono stati chiesti grandi sacrifici per rendere efficaci le misure anti contagio. Con questa consapevolezza e per portare alle famiglie un po’ di gioia, musica e spensieratezza, ieri, nel Lunedì dell’Angelo, quattro auto di servizio hanno circolato per le vie di Bellaria Igea Marina: al loro seguito, il sindaco Filippo Giorgetti e tanti volontari che, nel rispetto delle distanze di sicurezza, hanno consegnato uova pasquali e piccoli pensieri ai più piccoli e agli anziani. Non è mancato anche un saluto e grande uovo di Pasqua per la signora Lucia Lazzarini, che ha compiuto in questi giorni cento anni circondata dall’affetto della famiglia.



Così il Sindaco Giorgetti: “La giornata di ieri ha voluto rappresentare un piccolo momento di gioia, e siamo felici che l’iniziativa sia stata apprezzata, soprattutto dai bambini. Ciò che ha fatto più piacere sono stati l’ordine e la compostezza con cui le nostre famiglia hanno atteso e poi vissuto il nostro arrivo: anche in questi giorni di festa e bel tempo, in cui il rispetto delle misure anti contagio è stato più impegnativo, meritano di essere sottolineati la correttezza ed il senso civico dimostrati dalla nostra cittadinanza.”



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.