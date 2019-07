Belneazione, gli operatori di Riccione 'scendono' in acqua: "Fate il bagno, il mare è limpido e pulito"

"L'acqua di Riccione è pulita" e la balneazione è stata impedita "solo momentaneamente". Tutte le categorie economiche della Perla Verde, nel riccionese, rassicurano i turisti e li invitano a fare il bagno. Ieri, infatti, il Comune ha dovuto emettere un'ordinanza di divieto di balneazione per il tratto di spiaggia di Fogliano Marina e rio dell'Asse sud, ma si è anche lamentato e chiamato Arpae a un confronto, perchè "il divieto temporaneo con parametri difformi per consentire la balneazione non è dovuto ad aperture di impianti di sollevamento o a problematiche di rete tali da giustificare simile divieto". Oggi, appunto, sulla questione scendono in campo Federalberghi Riccione, Confesercenti, Confcommercio, Cooperativa Bagnini, Confartigianato e Cna per chiarire che la chiusura e' "temporanea", decisa "in via precauzionale" e che l'acqua di Riccione è, appunto, pulita. "Noi presidenti e direttori siamo testimoni che il mare è limpido e pulito e vi aspettiamo tutti a Riccione per un bel bagno", concludono le associazioni di categoria, allegando foto che mostrano il mare azzurro. (fonte Agenzia Dire)