Maxi pattuglione della Municipale a caccia di automobilisti ubriachi: nella rete molte donne

Sono 13 e tutte appartenenti a guidatori tra i 40 e i 50 anni le patenti ritirate nella notte tra venerdì e sabato dalla Polizia locale di Rimini nel corso di un servizio speciale a contrasto della guida in stato d’ebbrezza. Dalle 23 di venerdì alle prime ore della mattina di sabato sono stati oltre 200 i veicoli e relativi guidatori controllati in centro storico sulla circonvallazione, a Marina centro all’altezza di piazzale Marvelli, e a Miramare su via Cavalieri di Vittorio Veneto, impegnando uomini del reparto mobile, del reparto infortunistica ed anche dell’unità cinofila del Corpo.

GUARDA IL VIDEO

Delle 13 patenti ritirate per aver superato lo 0,80 g/l, in massima parte donne, sette appartengono a guidatori che hanno registrato un tasso alcolemico tra l’1,10 e l’1,59. A quest’ultima – una cinquantenne riminese – è stata disposta la confisca del mezzo che scatta quando è riscontrata un’alcolemia nel sangue maggiore di 1,5 grammi per litro. Se ciò accade, sono previsti l’arresto da sei mesi ad un anno, un’ammenda che va dai 1.500 ai 6.000 euro, la sospensione della patente da uno a due anni e – in caso di un incidente o di recidiva nel corso del biennio successivo da parte dell’automobilista – la revoca della patente.Cinque patenti sono state ritirate, invece, perché il tasso alcolemico registrato al guidatore variava tra i 0.67 e i 0.79 grammi per litro, per cui è prevista oltre alla sospensione della patente di guida da tre a sei mesi, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 531 a euro 2.125.