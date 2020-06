Benji e Fede in vacanza a Montefiore, tra musica e relax: "Torneremo, è un luogo bellissimo"

Hanno scelto le verdi colline di Montefiore per concedersi qualche giorno all'insegna del relax e della musica. I giovani cantanti Benji e Fede, il duo che da anni spopola sui social conquistando le classifiche musicali, ha scelto come location per una breve vacanza 'di lavoro' l'Ambasciata Azzurra di Maurizio e Judith, una villa da sogno immersa nel pittoresco scenario della Valconca. Un luogo discreto e appartato che ha permesso agli artisti di rilassarsi in assoluta tranquillità.

Benji e Fede sono arrivati a Montefiore giovedì scorso e sono ripartiti nella giornata di lunedì. Tra un tuffo in piscina e una gita alla scoperta del territorio, i cantanti hanno approfittato della permanenza in Valconca per suonare, perfezionare alcune nuove canzoni e girare anche un breve video. Non solo. Venerdì sera, in occasione della festa di compleanno di Benjamin, sono arrivati all'Ambasciata Azzurra anche alcuni amici direttamente da Modena. Prima di tornare a Modena, Benji e Fede hanno registrato una breve clip consegnata al vice sindaco Francesco Taini. "Un grazie di cuore a Montefiore Conca per l'ospitalità, ci siamo divertiti un sacco, consigliamo a tutti di visitarlo. Siamo stati benissimi: torneremo presto".