Bimba molestata in spiaggia, indagato presunto predatore sessuale

Un pomeriggio di terrore per una bimba di 8 anni e i suoi genitori con la piccola che, sulla spiaggia di Bellaria, sarebbe stata vittima di un maniaco sessuale. Il fatto, accaduto alcuni giorni fa, avrebbe visto la vittima venire persa di vista da mamma e papà mentre andava a giocare con un amichetto tra le altalene dello stabilimento balneare. Qui, secondo il racconto della piccola, sarebbe stata addocchiata da uno sconosciuto sulla sedia a rotelle. Con una scusa l'uomo ha attirato l'attenzione della bambina fingendo di avere un problema. Vedendo il disabile in difficoltà si è così avvicinata ma, a questo punto, il maniaco l'avrebbe afferrata cercando di baciarla e di palparla. Spaventata, la piccola ha avuto al forza di dimenarsi per sfuggire alla presa e di correre dai genitori per raccontare quello che le era appena capitato. Padre e madre, giustamente inferociti, sono partiti alla caccia del maniaco e allo stesso tempo hanno allertato i carabinieri. Dell'uomo, però, non è stata trovata traccia ma vista la sua aprticolare descrizione gli inquirenti dell'Arma non hanno impiegato molto ad individuarlo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Ad essere indagato è un 46enne, residente poco lontano dal fattaccio, al quale i carabinieri hanno provveduto a sequestrare sia il computer che il cellulare in cerca di indizi. Nel frattempo è emerso che, già alla fine della scorsa estate, dalla spiaggia di Bellaria erano arrivate altre segnalazioni sulla presenza di un maniaco che attirava i bambini con modalità molto simili a quelle che hanno visto protagonista l'ultima vittima. Sono in corso ulteriori indagini da parte degli inquirenti dell'Arma per accertare se vi siano dei collegamenti tra i vari episodi.