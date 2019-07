Bimbo smarrito sotto al nubifragio, pomeriggio di paura per i genitori

Pomeriggio di paura a Viserba dove, sotto la pioggia battente, un bimbo si era smarrito coi genitori disperati che lo cercavano. Fondamentale è stato l'intervento degli agenti del distaccamento della Municipale che hanno fatto di tutto per ricongiungere la famiglia. Il primo allarme è arrivato intorno alle 14 quando il bagnino degli stabilimenti 19 e 20, sul lungomare Dati, ha segnalato la scomparsa del piccolo di 4 anni da almeno 1 ora coi genitori, dei turisti svizzeri, che disperati lo stavano cercando negli spazi giochi degli stabilimenti balneari. Mentre la mamma e la sorella lo cercavano in zona sud, il padre a sua volta ha iniziato a battere la spiagga in direzione nord. Le pattuglie, a loro volta, hanno inziato setacciare la zona con le condizioni meteo che peggiorvano di minuto in minuto fino a diventare un vero e proprio acquazzone con anche gli agenti della polizia di Stato che si sono impegnati nelle ricerche. Il bimbo, intorno alle 15.45, è stato ritrovato dal papà all'altezza del Bagno 45 e, a questo punto, la mamma è stata recuperata da una Volante e portata dal bambino, nonostante tutto in buone condizioni, che ha così potuto riabbracciare tutti i genitori tra pianti di gioia. "La cosa più bella - ha spiegato uno degli agenti della Municipale che ha seguito le ricerche - è stato l'abbraccio tra madre e figlio e le attestazioni di stima riceveute. Tutto questo, nel nostro lavoro, è impagabile".