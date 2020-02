Birra Amarcord presenta le sue bionde alla fiera

Birra Amarcord anche quest’anno conferma la sua presenza a Beer & Food Attraction. Dal 15 al 18 febbraio Birra Amarcord partecipa alla fiera leader in Italia per le specialità birrarie e le birre artigianali che da quest’anno ha aperto le porte anche al cibo “fuori casa” e organizzata da Italian Exhibition Group. Birra Amarcord, uno dei marchi romagnoli presenti all’evento, torna in una posizione centrale, con uno stand di 90 mq. Nell’area dedicata Birra Amarcord, oltre a presentare un nuovo prodotto che si va ad aggiungere alle sue linee di birra, porta alla fiera di Rimini la recente collaborazione con San Patrignano. Se quest’anno la kermesse riminese si è allargata diventando Beer & Food, anche Birra Amarcord ha scelto di presentare il “Birraccino” il nuovo formaggio di San Patrignano affinato alla Gradisca di Birra Amarcord. A conferma della importante collaborazione, San Patrignano avrà un corner dedicato presso lo stand di Birra Amarcord per presentare e far assaggiare questo nuovo prodotto caseario.

Grande protagonista anche quest’anno dello stand Birra Amarcord sarà l’Amarcord Tank. Un progetto sul quale Birra Amarcord investe passione e know-how. Tra i primi ad aver proposto i Tank in Romagna, Birra Amarcord dal 2016 ha adottato con successo questa modalità di distribuzione della birra tanto che ad oggi sono diversi i locali del territorio che hanno scelto gli Amarcord Tank tra cui la Brasserie di Rimini, Casina del Bosco Rimini, Come Stai Rimini, la Smokehouse By MAD for BBQ di Santarcangelo, WellDone Cils Social Food di Cesena, Na Pizz Riccione, DRAFT - American Slow Diner San Marino, Ristorante Da Gianni a Riccione. La Amarcord Tank è una birra artigianale non pastorizzata, spillata senza anidride carbonica aggiunta. Presa dal tino di maturazione del birrificio e trasportata direttamente al locale attraverso l’apposita unità di trasporto, è subito pronta per essere servita al cliente. Niente magazzini di stoccaggio dunque e nessuna pausa presso le piattaforme. Dal Birrificio direttamente al bicchiere.

Le altre birre presenti nello stand saranno: le Classiche, che sono state le prime a essere pensate e realizzate dal team birrario di Amarcord, birre da poter essere consumate ogni giorno, ma in grado ogni giorno di regalare un’emozione, ognuna con una personalità propria e differente dalle altre, ognuna con delle sfumature particolari per farsi scoprire e apprezzare. La Linea Ama è progetto birraio dal respiro internazionale. Nasce da un incontro oltreoceano, a New York, tra Birra Amarcord, il brewmaster Brewery Garrett Oliver, ed il designer di fama internazionale Milton Glaser, l’artista che, tra le altre cose, ha inventato il logo I love NY. Durante il Beer & Food Attraction il birrificio romagnolo avrà l’occasione di presentare la nuova partnership con Summertrade. Fulcro della collaborazione sarà il locale brandizzato “L’Amarcord”, oltre alla “Bottega” dove Birra Amarcord è presente con i suoi prodotti dal 2019. Ma Beer & Food Attraction sarà l’occasione per Birra Amarcord di raccontare le nuove produzioni, grazie alla presenza del Mastro Birraio Andrea Pausler che in tutte le giornate sarà presente e disponibile a spiegare come nasce la Birra Amarcord; dalla creazione della ricetta di una birra agli ingredienti utilizzati. Non mancheranno le curiosità produttive e aziendali raccontate dai due giovani titolari Elena e Andrea Bagli.