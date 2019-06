Bivacchi, bici rubate e droga: blitz di carabinieri e Municipale nelle colonie abbandonate

E' scattato all'alba di giovedì il blitz di carabinieri e polizia Municipale di Riccione nelle colonie abbandonate dove, puntualmente, trovano rifugio sbandati e malviventi. In particolare, ad essere passata al setaccio è stata la zona del Marano dove, tra rifiuti e degrado, sono state identificate 12 persone tutte straniere ma regolari in Italia. due persone, trovate in possesso di una modica quantità di hashish, sono state denunciate a piede libero. Tra i bivacchi di fortuna sono state recuperate anche 3 biciclette, presumibilmente provento di furto.