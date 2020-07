Bivacco di sbandati sulla spiaggia libera, intervengono i carabinieri

Nella serata di giovedì, durante i controlli del territorio per garantire la sicurezza di turisti e residenti, una pattuglia dei carabinieri di Riccione si è imbattuta in un gruppo di giovani stranieri che bivaccava sulla spiaggia libera di piazzale Roma. Chiesti i rinforzi, i militari dell'Arma hanno fermato tutto il gruppo che è stato portato in caserma per accertare se tra loro ci fossero anche i componenti della baby gang che nelle ultime notti ha terrorizzato e derubato i turisti della Perla Verde. Tra i dei identificati è spuntato un 17enne marocchino che, dagli accertamenti, è risultato essere un ricercato per un'ordinanza di custodia cautelare in carcere dal Tribunale dei Minori di Bologna per una rapina commessa nel capoluogo emiliano. Un 30enne, sempre marocchino, è stato denunciato a piede libero per false attestazioni sulla propria identità. Per gli altri membri del gruppo è in fase di accertamento la regolarità della loro presenza sul territorio italiano.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.