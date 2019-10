Blitz dei cani antidroga tra i banchi delle scuole riminesi

E' scattato nella mattinata di mercoledì il blitz dei carabinieri di Rimini che, col supporto dei colleghi cinofili, si sono presentati nelle scuole al suono della campanella. Controlli a tappeto negli istituti, in cerca di sostanze stupefacenti, che hanno dato esito negativo sia per quanto riguarda le perquisizioni personali che nelle aule e negli spazi comuni. Gli accertamenti sono stati estesi anche alle adiacenze delle strutture scolastiche e, anche in questo caso, il cane antidroga non ha fiutato nulla di anomalo. I carabinieri hanno poi proseguito i controlli alle aree di sosta nei pressi delle scuole dove, gli studenti, sono stati controllati per i documenti di guida che sono stati trovati tutti in regola. Dal comando provinciale dell'Arma fanno sapere che genitori e docenti hanno espresso il loro plauso all'iniziativa commentando favorevolmente i controlli a sorpresa ritenuti particolarmente utili soprattutto sotto l’aspetto preventivo. Il controllo si inserisce nell’ambito del progetto di diffusione della cultura della legalità tra i giovani, obiettivo condiviso dall’Arma dei Carabinieri con le Istituzioni scolastiche ai vari livelli, e che prevede, tra le varie iniziative, anche incontri presso i vari plessi scolastici su argomenti di attualità e di maggiore interesse per gli studenti. Nell’ottica di una sempre più ampia diffusione, specialmente tra i giovani, della cultura della legalità, i Carabinieri continueranno a prestare la massima attenzione allo specifico settore organizzando periodicamente analoghi servizi preventivi e repressivi.