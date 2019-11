Blitz negli appartamenti sovraffollati di Borgo Marina, pizzicati 4 clandestini

Blitz dei carabinieri, nel pomeriggio di giovedì, a Borgo Marina dove i militari dell'Arma hanno controllato gli appartamenti dove solitamente vivono stipati gli stranieri. In un monolocale sono stati rintracciati 4 cittadini cinesi, tre donne e un uomo, ai quali è stata contesta una sanzione amministrativa. Dai controlli, tuttavia, è emerso che le donne non avevano alcun tipo di documento per risiedere in Italia e in accordo con la Questura sono state accompagnate al Centro di Accoglienza di Roma per l'espulsione. Sull'uomo, invece, grava già un decreto di espulsione e sono state avviate le pratiche per eseguirlo.