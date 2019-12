Blitz nei parchi dei carabinieri Forestali: arrestato un pusher

Nella mattinata di ieri i carabinieri Forestali stavano eseguendo una serie di controlli all'interno del parco XXV aprile sulla corretta conduzione dei cani nell'area verde quando, alcuni passanti, hanno segnalato la presenza di uno spacciatore nei pressi dello sgambatoio. I militari dell'Arma si sono portati sul posto e, alla vista delle divise, un ragazzo nordafricano è saltato sulla bicicletta fuggendo a tutta velocità verso il Borgo San Giuliano. Inseguito, una volta arrivato sulla strada lo straniero si è disfatto della due ruote per proseguire la fuga tra i vicoli tallonato dai Forestali. La corsa è terminata in via Bernardini dove, il pusher, è stato nuovamente agganciato mentre cercava di disfarsi di un involucro gettandolo in un cortile. Bloccato lo straniero e recuperato il pacchetto, è emerso che quest'ultimo conteneva 39 dosi di eroina per un totale di 30 grammi mentre, dalla perquisizione personale, sono spuntati 460 euro ritenuti il provento dello spaccio. Il pusher, identificato per un tunisino 21enne, è stato ammanettato e portato in caserma. Processato con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza al pubblico ufficiale, il giudice ha convalidato il fermo e disposto gli arresti domiciliari in attesa della prossima udienza.