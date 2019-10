Blitz nell'edificio abbandonato, tra sporcizia e degrado spunta un clandestino

Controlli mirati, da parte del personale della polizia di Stato, nelle strutture abbandonate che costellano la città di Rimini dopo che diversi cittadini avevano segnalato al loro interno la presenza di ospiti sgraditi. E' proprio sulla base delle segnalazioni raccolte che, martedì all'alba, gli agenti hanno ispezionato uno stabile di via Parisano. Al suo interno sono stati scoperti, tra degrado e sporcizia, diversi giacigli di fortuna e, in uno di questi, è stato individuato un cittadino albanese 35enne già noto alle forze dell'ordine. Lo straniero, risultato inottemperante all'ordine del Questore di lasciare il territorio italiano, è stato denunciato a piede libero sia per invasione di edifici che per non aver rispettato il dispositivo di allontanamento.