Blitz nelle colonie abbandonate, due sbandati finiscono in manette

Nel corso del fine settimana i carabinieri della Compagnia di Riccione hanno eseguito una serie di controlli a tappeto nel territorio di loro competenza. In particolare, i militari dell'Arma hanno effettuato anche una serie di perquisizioni nelle colonie abbandonate della zona del Marano arrestando due sbandati che bivaccavano tra sporcizia e degrado. Nello specifico, a finire in manette è stato un algerino 47enne che, identificato, è emerso essere ricercato in quanto deve scontare una pena definitiva emessa dal Tribunale di Perugia di 11 anni, 5 mesi e 14 giorni. Tra le stanze diroccate è stato sorpreso anche un nigeriano 31enne, senza fissa dimora, sul quale pendeva un ordine di aggravamento della custodia cautelare emesso dal Tribunale di Rimini per aver violato il divieto di dimora in città.