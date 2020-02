Blitz sulla filiera della pesca, sequestrati 470 chili di prodotto e una draga per vongole

Operazione “Blue Wave” sulla filiera della pesca della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Rimini che, sotto il coordinamento del Centro Controllo Area Pesca della Direzione Marittima di Ravenna, ha eseguito una serie di controlli tra Cesenatico e Cattolica. In particolare i militari hanno eseguito 138 ispezioni lungo tutta la catena produttiva, dalle fasi di sbarco ai centri di smistamento, riscontrando una serie di irregolarità. Sono stati 12 i soggetti verbalizzati che, in totale, si sono visti arrivare multe per 20mila euro oltre al sequestro di 470 chili di prodotto ittico e una draga idraulica per la raccolta delle vongole. Tra le irregolarità riscontrate più frequentemente, il mancato rispetto della normativa comunitaria e nazionale relativa alla tracciabilità ed etichettatura del prodotto, che sono state rilevate a carico di esercizi commerciali, pescherie e ristoranti. Inoltre, con l’ausilio dell’elicottero della Guardia Costiera AW139, è stato possibile riscontrare una irregolarità nella metodologia di pesca da parte di un peschereccio che ha comportato il sequestro dell’intero pescato oltre che dell’attrezzatura. Particolare attenzione, dunque, è stata data alla verifica della “filiera della pesca”, che consente al flusso delle informazioni di seguire il prodotto dalla cattura fino alla vendita al dettaglio, a tutela dei consumatori. I controlli si sono, anche, rivolti alla verifica della corretta indicazione sulle etichette, dei prodotti ittici esposti per la vendita, di quanto richiesto dalla normativa vigente.