Bloccate mentre effettuano un sopralluogo di furto, una delle malviventi era ricercata

L'occhio attento di un cittadino, unito alla sua intraprendenza, ha permesso ai carabinieri della Stazione di Fognano di arrestare due ladre mentre stavano effettuando un sopralluogo per mettere a segno un furto in appartamento. Secondo quanto emerso, l'uomo ha notato aggirarsi per il paese una Volkswagen Polo sospetta con a bordo le donne che scrutavano attentamente le abitazioni lungo la strada. Il cittadino ha immediatamente chiamato i militari dell'Arma e, con furbizia, ha bloccato la vettura fingendo un problema meccanico alla propria auto. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che ha provveduto ad identificare le donne. E' stato così possibile accertare che una di queste, una 48enne riminese senza fissa dimora, era ricercata in quanto doveva scontare una pena residua di 8 mesi per furti in abitazione. Arrestata e portata in caserma, al termine degli accertamenti di rito è stata trasferita nel carcere di Forlì.