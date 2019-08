Boato nella notte, a saltare per aria è stato lo sportello del Postamat

Un boato pauroso quello che, nella notte tra venerdì e sabato, ha buttato giù dal letto i residenti di via Euterpe e allo stesso tempo fatto saltare in aria lo sportello Postamat dell'ufficio postale. Il botto è avvenuto intorno alle 2 quando la banda specializzata negli sportelli automatici ha riempito di gas esplosivo l'apparecchiatura e, poi, ha dato l'innesco. L'esplosione ha scardinato la cassaforte e, i malviventi, hanno fatto man bassa dei contanti presenti all'interno. Un bottino di alcune migliaia di euro ma, secondo quanto emerso, la banda non è riuscita ad arraffare tutti i soldi in quanto scappata per l'arrivo in via Euterpe delle Volanti a sirene spiegate che sono poi partite alla loro caccia ma, le pattuglie della polizia di Stato, non sono riusciti a bloccare i ladri in fuga.