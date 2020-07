Boato nella notte, salta in aria il bancomat nel centro di Coriano

Un boato che ha buttato giù dal letto i residenti di Coriano quello che, nella notte tra martedì e mercoledì, ha fatto esplodere lo sportello bancomat della filiale della Banca Malatestiana di via Garibaldi. L'esplosione si è verificata intorno alle 2.30 e lo scoppio, amplificato dai portici, ha svegliato tutto il paese. I malviventi, utilizzando la classica tecnica della marmotta, sono riusciti a scardinare da muro lo sportello automatico e ad aprire la cassaforte coi contanti. Un colpo lampo coi ladri che, dopo aver fatto man bassa delle banconote, sono fuggiti a tutta velocità facendo perdere le loro tracce mentre in via Garibaldi accorrevano i carabinieri. L'ammontare del bottino è ancora in corso di quantificazione e, al vaglio degli inquirenti, ci sono le immagini delle telecamere a circuito chiuso che sorvegliano la zona con la speranza che dai fotogrammi possano emergere elementi utili per identificare i componenti della banda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.