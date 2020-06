Bonaccini in spiaggia a Misano per il rilancio: "Nella nostra regione garanzia di vacanze sicure"

L'Emilia-Romagna "è pronta ad accogliere tutti col sorriso e con la garanzia di una vacanza di qualità e protetta". Lo ha ribadito sabato mattina dalla spiaggia di Misano Adriatico il presidente della Regione Stefano Bonaccini. Insieme al sindaco di Misano, Fabrizio Piccioni, il governatore ha incontrato i rappresentanti delle associazioni di categoria che raggruppano albergatori, commercianti e gestori degli stabilimenti balneari.

"Riprendiamo, dopo questa lunga pausa, anche con i progetti messi in cantiere - ha detto Bonaccini-. Primo fra tutti, l'investimento da oltre 1,7 milioni di euro di risorse regionali per il nuovo lungomare di Misano che arriverà fino a Portoverde, parte di un progetto più ampio che abbiamo voluto per rafforzare l'attrattività e la bellezza del nostro litorale, da Comacchio a Cattolica". La Regione, come ricorda una nota, ha infatti stanziato oltre 32 milioni di euro per un piano di rigenerazione e riqualificazione di tratti del lungomare lungo tutta la costa: uno dei progetti finanziati è appunto quello del Comune di Misano, per un costo complessivo di 2,5 milioni di euro. Ma Bonaccini è tornato anche sul doppio Gran Premio della Moto Gp a Misano previsto a settembre. "Abbiamo comunque la speranza di poter vedere a settembre almeno una parte di pubblico presente sulle tribune e all'interno del circuito intitolato al Sic, Marco Simoncelli - ha ribadito il presidente regionale - vorrebbe dire aver frenato ancora di più il contagio e aver reso ancor più vincente la scelta di puntare su Misano, la Romagna e l'intera regione".

Giovani e futuro

Per Bonaccini ci sono i giovani fra i temi al centro del pomeriggio misanese con un appuntamento che vede protagonisti gli alunni di 5^ elementare. Tre classi per circa 60 bambini in tutto che, accompagnati dai loro genitori, all’aperto e scaglionati per rispettare le distanze interpersonali, ricevono al Parco Mare Nord il diploma di fine scuola prima del passaggio, in autunno, alle medie. Un’occasione per gli alunni di incontrarsi nuovamente di persona in occasione della conclusione di un anno scolastico particolare che ha impegnato i ragazzi, le loro famiglie e gli insegnanti nella sfida di una nuova didattica.

“Per primi in Emilia-Romagna abbiamo chiesto che la riapertura di spazi di socialità per i più piccoli e i giovani venisse considerata una priorità: attività e centri estivi, e soprattutto la scuola. Vogliamo che riapra a settembre, in presenza in aula, e che il Governo avvii un massiccio piano di investimenti pluriennale sulle strutture scolastiche e il personale, docente e non. Guardare questi bambini e queste bambine è vedere sì il nostro presente ma, soprattutto, il nostro futuro- afferma Bonaccini- e questo ci impegna nella costruzione di un mondo capace in primo luogo di accoglierli, secondo i loro talenti e le loro inclinazioni, stimolando la loro creatività e intelligenza. Per questo è importante anche avere edifici scolastici adatti, confortevoli e sicuri. E qui a Misano, attraverso fondi della Protezione civile regionale per oltre 1,1 milioni di euro, abbiamo deciso di investire per la messa in sicurezza sismica del plesso scolastico. Sapendo poi che gli investimenti pubblici rappresentano la leva principale per la ripartenza dopo il Coronavirus”