Bonus spesa, Bellaria apre una nuova finestra per le richieste

Mentre è in corso, già da qualche giorno, la distribuzione dei buoni spesa relativi alla prima tranche di domande, l'Amministrazione Comunale segnala sin da ora che, dal 20 al 28 aprile, verrà aperta una nuova finestra temporale per farne richiesta. Durante questa seconda fase, che si svolgerà secondo modalità e criteri analoghi a quelli adottati sino ad ora, saranno raccolte le domande per l'assegnazione di eventuali buoni ulteriormente disponibili una volta esaurita l'istruttoria ancora in atto. Resta l'invito alla cittadinanza a farne richiesta solo in caso di dichiarata e conclamata necessità, restando come detto vincolanti i requisiti economici e le condizioni di precedenza stabiliti dalla Giunta comunale a inizio mese: per questo, eventuali beneficiari della prima ora potranno di nuovo accedere qualora siano disponibili fondi residui. Si sottolinea inoltre che a Bellaria Igea Marina è prevista l’erogazione di un buono da 100 euro per i nuclei familiari composti da una singola persona, che viene integrato con ulteriori 50 euro per ogni altro componente della famiglia.



Si ricorda altresì che, a seguito dell’ordinanza 658 dello scorso 29 marzo firmata dal Direttore del Dipartimento di Protezione Civile, alla Città di Bellaria Igea Marina è stata destinata una quota da oltre 131.000 euro complessivi: 120.000 euro per l’acquisto di buoni da assegnare alle famiglie e circa 11.200 per l’acquisto di pacchi e derrate alimentari distribuiti dalla Protezione Civile o da enti del terzo settore. Ad oggi, nella prima fase di raccolta delle domande, sono state oltre 600 le richieste pervenute al Comune, il 90 % delle quali sono state accolte; inoltre, vi è una piccola ma significativa quota di famiglie non rientranti tra le aventi diritto che hanno comunque ricevuto sostegno in forma di derrate alimentari.

Posto che i bonus spesa erogati dal Comune di Bellaria Igea Marina sono utilizzabili in diversi punti vendita di alimentari, si segnala che per informazioni, oltre che consultare il sito istituzionale, è possibile scrivere a spesabonus@comune.bellaria-igea-marina.rn.it oppure chiamare lo 0541.343808, tutti i giorni dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 16.30.