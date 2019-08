Boomdabash, Steve Aoki, Gigi D’Agostino e Don Diablo: il Ferragosto dance alla Rimini Beach Arena

Come da tradizione, il giorno di Ferragosto la musica si è presa tutta la scena diventando l'assoluta protagonista dei festeggiamenti sulla Riviera. Alla Rimini Beach Arena sono approdate le hit dei Boomdabash, quel Mambo salentino che è uno dei tormentoni estivi più suonati dalle radio, che il 13 agosto ha dato il via ai festeggiamenti. I Boomdabash sono stati affiancati dalla superstar internazionale della musica elettronica Steve Aoki, citato dalla rivista Forbes come uno dei 5 deejay più pagati al mondo. Con la sua etichetta discografica Dim Mak Records, Aoki ha contributo al lancio di artisti del calibro di Chainsmokers e Gossip. Si esibisce da anni nei festival musicali più prestigiosi, tra cui Coachella, Tomorrowland e Fuji Rock Festival. Gigi D’Agostino e Don Diablo, invece, hanno infiammato il palco la sera del 14 accompagnando le migliaia di persone presenti verso un Ferragosto a tutta dance.