Borsa schermata per rubare nella boutique, arrestata coppia di ladri

Nel primo pomeriggio di lunedì i carabinieri della Stazione del porto di Rimini sono intervenuti presso la boutique Coin, nel centro storico, dove erano stati sorpresi due ladri. I malviventi, una coppia romena con lei di 19 anni e lui 29 anni con quest'ultimo già noto alle forze dell'ordine, hanno iniziato ad aggirarsi tra gli scaffali del negozio. Il loro atteggiamento ha insospettito il personale di Coin che ha iniziato a tenerli d'occhio fina a quando sono stati notati mentre infilavano alcuni capi d'abbigliamento in una borsa per poi allontanarsi. Superato indenne il varco antitaccheggio, la coppia è stata fermata e si è scoperto che l'allarme non era scattato in quanto la borsa, che conteneva un costume da donna ed alcune t-shirt da uomo, era stata appositamente schermata. I carabinieri, arrivati sul posto, hanno bloccato entrambi i ladri e, dopo averli ammanettati, li hanno portati in caserma. Processati martedì mattina per direttissima, il giudice li ha condannati a 5 mesi e 10 giorni di reclusione con pena sospesa.