Brasini: "Far ripartire gli sport all'aperto e soprattutto sulla spiaggia"

Fare ripartire pienamente gli sport all'aperto, in particolare in spiaggia. È l'auspicio per la seconda parte della stagione estiva del Comune di Rimini, con l'assessore allo Sport, Gian Luca Brasini, a ricordare che "per lo sport di squadra e amatoriale, anche quello sulla spiaggia, nulla di nuovo sotto il sole. Sono ancora tanti i veti". Così "si assiste a scene paradossali, come il beach volley di fatto ancora consentito solo all'interno di impianti sportivi e non in spiaggia, il calcetto bandito perchè prevede contatti e la serie di esempi sarebbe lunga". Certo, prosegue l'assessore, non si deve "abbassare la guardia sul Covid", ma la speranza è che "per la seconda parte di questa strana estate gli sport outdoor di squadra possano ripartire pienamente, soprattutto in località come Rimini, dove l'attività fisica e lo sport in spiaggia rappresentano una parte essenziale della vita della comunitè nonchè valore aggiunto dell'offerta turistica". Il tutto "nel segno della sicurezza". A oggi, per tutte le discipline indoor e di squadra "non ci sono certezze rispetto alle disposizioni e alle normative" per la ripartenza a settembre e "con le regole ora vigenti è impensabile pensare ad un futuro concreto per le tante realtà riminesi che si ritrovano a far fronte a costi di gestione e sforzi logistici insostenibili". L'Amministrazione ci mette del suo con una serie di interventi al via in questi giorni per oltre 650.000 euro su varie strutture e tante palestre scolastiche. A cui si aggiungono "specifici progetti per dare un sostegno" sia agli sportivi sia alle associazioni, che saranno affrontati nell'ambito della Consulta convocata alla fine del mese per "fare il punto- conclude Brasini- su criticità e opportunità, e per raccogliere le istanze di un mondo che ha necessità di regole certe e definite per programmare una vera ripresa".

