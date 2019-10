Brucia il tetto del capannone, scatta l'intervento dei vigili del fuoco

E' scattato intorno alle 20.40 l'allarme che, lunedì sera, ha fatto intervenire le squadre dei vigili del fuoco nella zona industriale di Santarcangelo per un incendio che si era sprigionato sul tetto di un capannone. La segnalazione parlava di fiamme e una densa coltre nera che si alzava incielo e, in via delle Industrie, è accorso il personale del 115 con tre mezzi e 9 persone. E' stato necessario issare le manichette per spegnere il rogo che si è sprigionato da alcune fioriere in plastica e, grazie alla prontezza dei vigili del fuoco, è stato possibile circoscrivere le fiamme per poi spegnere l'incendio che ha comunque interessato buona parte della copertura del tetto. Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri.