Bruno Bianchini eletto nuovo presidente di Federalberghi Riccione

Si completa il rinnovo delle cariche sociali di Federalberghi Riccione con il Consiglio Direttivo convocato giovedì mattina presso l'Hotel Select di Riccione. Sono stati eletti a scrutinio segreto il Presidente Bruno Bianchini (Hotel Camay) e Vice Presidente Rita Leardini (Hotel Lungomare). "Auguri a Bruno Bianchini, nuovo Presidente di Federalberghi Riccione e al neo Consiglio d’Amministrazione di un proficuo lavoro - ha commentanto l'amministrazione comunale della Perla Verde - certi di una squadra che saprà fornire ulteriore impulso allo sviluppo della città in un settore, quale è il turismo, che costituisce il principale motore della nostra economia. Esperienza professionale e conoscenza del territorio, dal punto di vista delle dinamiche in campo turistico, sono un ottimo punto di partenza per un lavoro di squadra da perseguire nel bene della città di Riccione. Un ringraziamento sentito va al presidente Rodolfo Albicocco e ai consiglieri uscenti per il prezioso lavoro svolto e per l’impegno profuso in questi anni".