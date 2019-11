Buche sulla Statale16, iniziano gli interventi nel tratto di Bellaria

L’Amministrazione segnala che, presso il tratto della Statale 16 ricadente nel territorio comunale di Bellaria Igea Marina, è ora in svolgimento un primo intervento sulle parti più ammalorate del manto stradale, finalizzato a evitarne un ulteriore danneggiamento. I lavori che vedono attualmente all’opera Anas, della quale la Statale 16 è strada di competenza, sono frutto anche del confronto avvenuto tra la stessa e l’Amministrazione Comunale: in vista del già annunciato, ampio e profondo intervento di ripristino del fondo stradale, quest’ultima si è fatta portavoce della necessità di procedere a una prima opera di sistemazione che scongiurasse nuovi deterioramenti nei mesi più freddi.



Come detto, l’intervento si aggiunge e non esclude gli attesi e già programmati lavori di sostituzione del manto stradale che Anas realizzerà nei prossimi mesi, quando le condizioni climatiche e stagionali saranno ottimali per il ripristino completo della strada. A tal proposito, si specifica che l’intervento parziale in atto non comporterà un’immediata modifica del limite di velocità da parte di Anas, che è fissato attualmente a 70 km/h ed al quale si invitano i cittadini a prestare attenzione: anche il ripristino dei precedenti limiti di velocità sarà possibile solo nei prossimi mesi, a sistemazione avvenuta nella sua totalità.