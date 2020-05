Buoni spesa, a Bellaria distribuiti oltre 700 ticket per un valore di 131mila euro

Sono oltre 700 i nuclei familiari beneficiari dei bonus spesa erogati a Bellaria Igea Marina: 123 di questi, legati alla cosiddetta seconda 'tranche', che dal 20 al 28 aprile ha visto giungere al Comune un totale di 586 domande. Un numero di richieste che, come anticipato ed ipotizzabile, ha imposto in sede di istruttoria l'applicazione di ulteriori criteri di precedenza; sulla base di questi, sono quindi stati esclusi coloro che già avevano ricevuto un buono spesa in sede di prima tranche, dando inoltre la precedenza alle domande collegate a nuclei numerosi con reddito basso e famiglie che accolgono al loro interno minori e/o disabili. Con queste linee guida è stata completata l'istruttoria, sottolineando che questa seconda fase, la consegna dei cui buoni è quasi ultimata, ha 'mosso' una quantità di ticket spesa pari a 19.000 euro. Si ricorda inoltre che nella cosiddetta prima fase, le domande ricevute erano state un totale di 724, 583 delle quali accolte per altrettante famiglie che, già a fine aprile, hanno ricevuto la prima cospicua quota di bonus spesa consegnati grazie alla collaborazione tra Servizi Sociali Comunali e Protezione Civile. Nel complesso, il volume economico legato ai bonus spesa erogati dal Comune di Bellaria Igea Marina, è di oltre 131.000 euro, cifra integrata da generose donazioni di privati e aziende del torritorio: sia in denaro e nell'ordine delle migliaia di euro, sia sotto forma di centinaia di cesti alimentari recapitati ai nuclei familiari più fragili.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.