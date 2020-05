Cade da un'impalcatura e impatta dopo un volo di 5 metri: grave un operaio

Infortunio sul lavoro giovedì pomeriggio in un cantiere edile a Misano Adriatico. Per cause in fase d'accertamento ai Carabinieri, un operaio è precipitato da un impalcatura, impattando a terra dopo un volo di circa cinque metri. L'allarme al 118 è scattato poco dopo le 16.30. Sul posto sono intervenuti i sanitari di "Romagna Soccorso" con un'ambulanza, l'auto col medico a bordo e l'elimedica giunta da Ravenna. L'operaio, che ha riportato diverse lesioni, è stato stabilizzato e caricato a bordo dell'elicottero giallo, venendo trasportato al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.