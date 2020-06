Cade mentre va in bici in montagna con gli amici: soccorso con l'elicottero

Un uomo di 49 anni residente a San Marino domenica mattina è andato insieme ad amici a fare una gita in mountain bike sui sentieri che si inerpicano nelle pendici del Monte Pincio nel comune di Talamello. Giunto in un tratto di sentiero molto accidentato, per cause da accertare è caduto rovinosamente a terra procurandosi un trauma cranico e trauma toracico con un importante dolore alla spalla.

Subito gli amici hanno chiamato il 118 per chiedere aiuto. Sul posto è stata inviata l’ambulanza e l’auto medica di Novafeltria, l’elicottero 118 da Ravenna e il Soccorso Alpino e Speleologico stazione Monte Falco, che ha mandato sul posto la squadra della Val Marecchia. Il paziente è stato raggiunto dal personale medico del 118 e dai tecnici del Cnsas. Dopo stabilizzazione e immobilizzazione, l’uomo è stato trasportato sulla strada dove era già atterrato l’elicottero, che ha poi provveduto a trasportarlo all'ospedale Bufalini di Cesena in codice di media gravità.