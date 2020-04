Caffè, brioches e un grazie per medici e infermieri dell'Infermi

Un caffè con brioche, ma soprattutto un enorme grazie. È stato un dolce buongiorno per medici e infermieri della terapia intensiva dell'ospedale Infermi di Rimini, impegnati nella lotta al coronavirus. L’iniziativa è di Coffee&More una piccola realtà di Rimini. Tutto lo staff giovedì mattina ha deciso di andare a “urlare” un gigantesco grazie al personale della terapia intensiva dell’Infermi omaggiandoli con un abbondante colazione di brioches del forno “Urbinati” di Santa Giustina accompagnandoli con il profumo e l’aroma del caffè e dei loro kit. Un gesto che lo staff di Coffe&More ha fatto col cuore “Speriamo di aver strappato un sorriso a coloro che combattono da giorni una guerra senza bombe! Con tutto il nostro cuore pugliese, ma ormai di adozione riminese.” Un’iniziativa che lo staff della piccola realtà riminese si augura venga replicato anche da altre. Ognuno a modo suo per dare un piccolo contributo in questo momento in cui la solidarietà non deve mancare.



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.