Calano gli incassi delle multe, variazione di bilancio per il Comune di Coriano

Nella seduta del 31 luglio scorso il Consiglio comunale di Coriano ha approvato la salvaguardia e l’assestamento generale di bilancio. In questa occasione, oltre a verificare il permanere degli equilibri di bilancio, si è provveduto ad apportare la quarta variazione, dell’importo complessivo di oltre un milione di euro. L’importo più consistente €600.000,00 è legato alla riduzione della previsione di entrata delle sanzioni al codice della strada disposta in via prudenziale ed oggetto di riallineamento nel secondo semestre del 2019. Tale riduzione risulta compensata con minori spese tra accantonamenti, fondo crediti e spese vincolate. Una nota positiva deriva dall’aumento dei proventi dell’attività edilizia (contributo di costruzione e monetizzazioni), rispetto alle previsioni di bilancio; somme che saranno utilizzate per finanziare nuovi investimenti.

Pari a circa €50.000,00 è invece il contributo compensativo IMU-TASI mentre sono previsti investimenti per €15.000,00 per l’installazione di punti wi-fi sul territorio. Sul fronte della spesa segnaliamo il finanziamento di €75.000,00 per affidare incarichi di progettazione funzionali alla creazione di una serie di progetti da finanziare con contributi pubblici. Ulteriori risorse sono state stanziate sui minori (circa €48.000,00), la protezione civile (circa €17.000,00) ed il trasporto pubblico locale. Per questa ultima voce i fondi serviranno a coprire gli oneri per le integrazioni tariffarie pregresse e rispettare l’accordo raggiunto tra Agenzia Mobilità ed il gestore.

Gianluca Ugolini (vicesindaco ed assessore al Bilancio): “Nonostante il trend di crescita costante della spesa, a fronte della contrazione delle entrate, abbiamo un bilancio sano sul quale stiamo lavorando costantemente. Siamo fiduciosi di riuscire nell’intento di ridurre ulteriormente la spesa corrente creando investimenti innovativi sul patrimonio edilizio dell’ente che ad oggi risulta causa di una grossa dispersione di risorse preziose per il bilancio dell’ente.”

Nello stesso Consiglio Comunale, grazie alla variazione al piano degli investimenti, approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 31/07/2019, l’Amministrazione comunale ha stanziato ulteriori €75.000,00 in aggiunta ai previsti €100.000,00 nell’annualità 2019 del Piano Triennale delle Opere Pubbliche, per finanziare gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi. Il Comune di Coriano parteciperà al bando indetto dalla Regione Emilia–Romagna che promuove investimenti territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali, Legge n. 5 del 2018. Il progetto prevede opere di manutenzione straordinaria della tribuna del centro sportivo di Ospedaletto e la riqualificazione dell’ impianto sportivo di Mulazzano.