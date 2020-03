Calcio in sicurezza: anche la prima squadra del Rimini si ferma per il Coronavirus

Considerato il protrarsi dell’emergenza Coronavirus, in seguito alla comunicazione della Lega Pro in accordo con l’Associazione Italiana Calciatori, ed in virtù della raccomandazione della Federazione Medici Sportivi Italiani, il Rimini F. C. comunica che anche le attività della prima squadra, così come quelle del settore giovanile, sono sospese sino al prossimo 3 aprile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Inoltre il Rimini F. C. raccomanda, nell’interesse dei propri tesserati, di tutti i collaboratori, delle loro famiglie e dell’intera collettività, di non abbandonare il proprio domicilio in Rimini e di attenersi responsabilmente a quanto previsto dai DPCM del 9 e dell’11 marzo 2020.