Caldo, al nucleo di assistenza circa 700 telefonate e 4 interventi. Come difendersi

Continua il grande caldo nel territorio riminese che, dopo una delle domeniche più calde dell’anno. Lunedì – secondo il bollettino meteo della Regione Emilia – Romagna - ci sono massime in leggero aumento, in particolare sulla Romagna, con valori compresi tra i 31 gradi della costa e i 36 gradi delle zone interne (che arriveranno con l’umidità a un calore percepito intorno di 40 gradi all’interno). Ieri pomeriggio è stata a Vergiano la temperatura più alta registrata (32,7 gradi, ma con un tasso massimo di umidità registrato superiore al 90%)

Le temperature massime subiranno da domani una diminuzione più significativa nella giornata di mercoledì, mantenendosi poi attorno ai 30 gradi, garantendo un ferragosto più sopportabile.

Nucleo fragilità operativo anche di domenica

Come previsto, quella di ieri è stata la domenica più calda dell’anno. Per questo il Nucleo fragilità anziani del distretto nord di Rimini è rimasto operativo (normalmente il servizio domenicale viene svolto tramite il 118), garantendo sostegno diretto agli anziani più soli del territorio.

700 telefonate, 4 interventi ma nessuna emergenza

Da giugno ad oggi sono state 700 le telefonate effettuate nel distretto di Rimini nord. 4 finora gli interventi effettuati, ma si tratta di servizi di carattere sociale, nessuna emergenza sanitaria. Visite a casa per anziani soli che, spesso, hanno più bisogno di essere rassicurati che di interventi medici. Un aspetto che negli anni si è caratterizzato sempre più, affiancando al carattere sanitario quello sociale e relazionale per una fascia di età che, spesso, coincide con una maggiore esposizione alla solitudine, soprattutto in queste settimane.

Ad essere monitorati, in particolare, continuano ad essere gli anziani sopra i settantacinque anni di età che, nel territorio riminese, sono superano i 26 mila. È questo il target di riferimento, tra cui vengono individuati i casi più a rischio a cui vengono effettuate le telefonate, rientranti nella cosiddetta “mappa delle fragilità”, realizzata ad inizio anni 2000 e puntualmente aggiornata ogni anno. Contatti: Nucleo Fragilità telefono: 0541/1490572 - emergenzacaldo@coopcad.it

Come limitare il disagio

Bere molta acqua (almeno 2 litri al giorno) a temperatura non eccessivamente bassa. La temperatura ideale di una bibita, quella che permette un veloce assorbimento e un giusto raffreddamento, è intorno ai 10 gradi. In particolare gli anziani devono prestare particolare attenzione in quanto lo stimolo della sete spesso diminuisce con l´età avanzata.

Evitare di bere alcolici, caffè, bevande gassate o zuccherate. L´assunzione di bevande alcoliche deprime i centri nervosi e stimola la diuresi, condizioni entrambe sfavorevoli alla dispersione di calore.

Mangiare molta frutta e verdure; fare pasti leggeri, preferendo pasta e carboidrati a carne e formaggi fermentati. Evitare di consumare cibi troppo caldi.

Evitare di uscire tra le 12 e le 17. Queste non solo sono le ore più calde della giornata ma sono anche quelle caratterizzate dai livelli più elevati di ozono.

Vestirsi con abiti leggeri, di colore chiaro, non aderenti, di cotone, lino o comunque fibre naturali. Assicurarsi che i familiari malati o costretti a letto o anziani non siano troppo vestiti.

Usare tende o chiudere le imposte nelle ore più calde; limitare l´uso del forno e dei fornelli, che possono contribuire ad aumentare la temperatura in casa.

Evitare il flusso diretto di ventilatori o condizionatori e le correnti d´aria.

Non lasciare mai nessuno, neanche per brevi periodi, in macchine parcheggiate al sole.

Fare bagni o docce con acqua tiepida.

Consultare il proprio medico prima di assumere integratori di sali minerali, se si assumono farmaci in maniera regolare.

Se la casa è rinfrescata con i climatizzatori, è importante pulirne i filtri periodicamente (sono un ricettacolo di polveri e batteri) e regolare la temperatura a 25-27 ºC, e comunque non troppo più bassa rispetto a quella esterna, in modo da evitare bruschi sbalzi di temperatura, spesso causa di malesseri.

Ridurre il più possibile l´utilizzo del pannolino per i bambini e gli anziani.

Se si è affetti da diabete o ipertensione o da altre patologie che implicano l´assunzione continua di farmaci, è importante consultare il proprio medico di famiglia per conoscere eventuali reazioni che possono essere provocate dalla combinazione caldo/farmaco o sole/farmaco. Tra le più frequenti, vi è l´eccessiva sensibilizzazione alla luce o i cali di pressione ed il rischio di svenimento. Chi è affetto da diabete deve esporsi al sole con molta cautela perché, a causa della possibile minor sensibilità alla dolore, potrebbe ustionarsi anche in maniera seria.

Stare il più possibile con altre persone.

Passare più tempo possibile in ambienti con aria condizionata (negozi, o altri luoghi pubblici climatizzati).

Come comportarsi in caso di emergenza

Se si assiste una persona vittima di un colpo di calore, colpo di sole o collasso la prima cosa da fare è chiamare i soccorsi. Nell´attesa, far sdraiare la persona colpita in posizione supina in luogo fresco e ventilato con le gambe sollevate ed eseguire delle spugnature con acqua fredda; se la persona è cosciente, somministrare dei liquidi non ghiacciati (non alcool o caffè). Fra le conseguenze del colpo di calore ci possono essere anche contrazioni e spasmi incontrollabili: in questo caso bisogna fare in modo che la vittima non si ferisca, e non deve ricevere nulla da bere o da mangiare. In caso di vomito, controllare che la via respiratoria rimanga aperta magari girando la vittima su un fianco.

Nel caso di crampi, non è necessario chiamare il medico. E´ comunque importante cessare ogni forma di attività fisica per alcune ore, riposare in un luogo fresco ed assumere liquidi.