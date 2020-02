Calendario ufficiale Frecce Tricolori 2020: tappa a Bellaria e a Rimini

Dopo la conferma di Bellaria, che ospiterà le Frecce Tricolori il 26 di luglio, arriva una bella notizia per gli appassionati della Pattuglia Acrobatica Nazionale. I 10 Aermacchi MB339 torneranno in Riviera una seconda volta con un altro show acrobatico fissato a Rimini il 23 di agosto. Due appuntamenti imperdibili, entrambi nel cuore dell'estate, che tradizionalmente richiamano decine di migliaia di persone pronte a stare col naso all'insù per le evoluzioni dei piloti dell'Aeronautica Militare che, quest'anno, presentano diverse novità. A dicembre il Tenente Colonnello Gaetano Farina, Comandante del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, ha svelato la nuova formazione: saranno loro i protagonisti in volo che si esibiranno nella 60^ stagione acrobatica delle Frecce Tricolori in scena nel 2020. Conferme nelle posizioni chiave di "Capoformazione" (Pony 1) e "Solista" (Pony 10) rispettivamente al Maggiore Stefano Vit e al Maggiore Massimiliano Salvatore. Novità invece per un'altra posizione chiave della Pattuglia: il ruolo di "1° Fanalino" (Pony 6) ovvero il leader del "rombetto" dei velivoli della seconda sezione, è stato assegnato al Capitano Franco Paolo Marocco che subentra al Maggiore Mattia Bortoluzzi. Quest'ultimo e il Capitano Giulio Zanlungo, giunti al termine della loro permanenza alle Frecce Tricolori, si occuperanno dell'addestramento acrobatico di questa nuova formazione, supervisionando le complesse fasi dell'addestramento invernale. Due i nuovi ingressi in formazione nelle Frecce Tricolori 2020: il Capitano Oscar del Do', pilota di AMX proveniente dal 132° Gruppo del 51° Stormo di Istrana (Treviso), e il Capitano Simone Fanfarillo, pilota di Tornado, proveniente dal 155° Gruppo del 6° Stormo di Ghedi, che voleranno rispettivamente con il numero 7 ed il numero 9.

Soddisfazione per gli appassionati riminesi che, da 8 anni, seguono le Frecce Tricolori attraverso il “Club Frecce Tricolori nr. 130” di Rimini. "Esprimendo il proprio orgoglio per questo duplice evento, che tanto prestigio porta alla nostra Riviera - commentano - come sempre il “Club Frecce Tricolori nr. 130” di Rimini, si troverà in prima linea nel fornire il proprio appoggio e sostegno a quanti amano il volo e ai nostri straordinari piloti. Il 13 agosto 2012 un gruppo di appassionati decide di dare inizio all'avventura del Club Frecce Tricolori di Rimini: ci viene assegnato il numero 130. L'associazione persegue finalità di aggregazione rivolta agli ammiratori della Pattuglia Acrobatica Nazionale, con lo scopo di dare attività di sostegno e divulgazione alla PAN. Ha inoltre lo scopo di diffondere nella società la cultura del volo e del mondo aeronautico".