Cambiamento climatico, un progetto di Misano per sensibilizzare i cittadini

La Regione Emilia-Romagna ha approvato il progetto presentato, dalla nuova amministrazione del Comune di Misano Adriatico sul tema della cittadinanza europea. L’iniziativa in particolare riguarda i diritti ed i doveri della cittadinanza europea nella sfida al cambiamento climatico. Il Costo totale del progetto è di 24.000 euro di cui 16.000 finanziati dalla Regione. Il progetto che si avvierà nelle prossime settimane intende divulgare tra i cittadini le ragioni più profonde della cittadinanza europea e della solidarietà, nella convinzione che solo attraverso un maggiore coinvolgimento è possibile affrontare la complessa e difficile sfida agli effetti negativi al cambiamento climatico. Il Comune di Misano su questi temi è già attivo avendo approvato il Piano delle Azioni per l’Energia Sostenibile (PAES) e avendo aderito al nuovo patto dei Sindaci sul Cambiamento Climatico. Inoltre Misano è partner del progetto europeo Italia Croazia, IdeAL, che ha al centro le azioni di mitigazione ai cambiamenti climatici.

In particolare verrà allestita una mostra sui programmi e le azioni in campo ambientale per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico; saranno realizzate due conferenze pubbliche: la prima sui cambiamenti climatici in atto e la seconda sugli accordi di Parigi e sugli impegni assunti a Katowice nel 2019 e su come ogni cittadino può contribuire a scongiurare il disastro climatico; verrà realizzata una pubblicazione cartacea e digitale su stili di vita sostenibili dei cittadini e responsabilità sociale e ambientale delle imprese per una consapevole cittadinanza europea. Il Progetto è stato presentato con il sostegno del Comune di San Giovanni in Marignano, l’Associazione Albergatori e la CNA di Misano.