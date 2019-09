Camion in fiamme nel parcheggio della ditta, a rischio esplosione cisterna di gasolio

Nel pomeriggio di mercoledì i vigili del fuoco sono intervenuti a Montefiore Conca dove, in via Croce Gaggio, era scoppiato un incendio nel parcheggio di una ditta. L'allarme è scopiato intorno alle 15.30 quando, dal furgone, si sono levate le fiamme che hanno rischiato di attaccare anche il capannone, un'area dove erano accatastati dei bancali di legno e una cisterna di gasolio. Sono state necessarie due squadre del 115 per circoscrivere l'incendio ed evitare che si propagasse. Solo dopo quasi 3 ore di lavoro le fiamme sono state domate ed è stato dichiarato il cessato pericolo.