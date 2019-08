Camion perde il carico di pellet lungo la strada, interviene la Municipale

Nel pomeriggio di lunedì, verso le 15.30, una pattuglia della Municipale di Santarvangelo è intervenuta nel tratto di via Andrea Costa tra l’incrocio con via Provinciale Uso (SP13) e la via Emilia (SS9) per un camion che aveva perso il proprio carico lungo la strada. Il materiale era disseminato sull'asfalto e, poco lontano, è stato individuato il mezzo pesante incriminato. Successivamente sono state avviate le operazioni di ripristino e messa in sicurezza della sede stradale, con il recupero del carico pari a circa 4 tonnellate di materiale depositato a fianco del rimorchio. Al termine dell’intervento – concluso intorno alle ore 18 – al conducente del mezzo è stata contestata la violazione degli articoli 164 (Sistemazione del carico sui veicoli) e 15 (Atti vietati) del Codice della strada, con una sanzione di 129 euro, la riduzione di 3 punti sulla patente e il ritiro cautelare della stessa fino al ripristino della strada.