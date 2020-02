Camionista abbatte lampione della luce e scappa, individuato dalla Municipale

Con il camion abbatte un lampione della luce in viale Ceccarini a Riccione e scappa, sottraendosi al pagamento dei danni per il danneggiamento accidentale. E’ successo la mattina del 31 gennaio, quando la polizia locale di Riccione è stata allertata per il lampione divelto sul viale. Dalla verifica delle immagini dell’impianto di video sorveglianza, gli agenti della polizia locale riccionesi sono riusciti a risalire al mezzo coinvolto nel danneggiamento. Il camionista dipendente della ditta proprietaria del mezzo N. V. le iniziali è stato quindi convocata presso il comando della polizia locale. Dalle verifiche di rito è risultato che il mezzo è regolarmente assicurato, per cui il danno provocato al patrimonio pubblico potrà essere risarcito. Il camionista sarà sanzionato. La sanzione prevista per la fuga in caso di sinistro con soli danni a cose va da 303 euro a 1210 oltre a euro 42 per il danneggiamento delle opere stradali.