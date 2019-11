Camorrista evade dai domiciliari, catturato dai carabinieri nel napoletano

I carabinieri di Rimini hanno catturato un malvivente, già coinvolto nell'operazione Hammer, sottoposto agli arresti domiciliari e poi evaso. L'uomo, componente di uno dei due gruppi della malavita organizzata stanziati a Rimini, è accusato di associazione per delinquere di stampo mafioso e sottoposto alla misura cautelare per estorsione, porto abusivo di armi e minacce in concorso aggravate dal metodo mafioso. Nonostante il provvedimento che scontava a Napoli, secondo quanto accertato dai militari dell'Arma, violava tranquillamente gli obblighi tanto da andare come se nulla fosse dal barbiere e frequentare il bar.

Seguono aggiornamenti