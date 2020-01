Camper in fiamme nel campo nomadi, due mezzi distrutti

E' scattato all'alba di mercoledì l'allarme al campo nomadi di via Islanda, a Rimini, per due camper interessati da un incendio. La chiamata al 115 è arrivata intorno alle 6 quando, per cause accidentali, le fiamme hanno avvolto i mezzi facendo accorrere i vigili del fuoco con l'autobotte e una pattuglia della polizia di Stato. Nonostante l'intervento degli idranti, entrambi i camper sono andati distrutti e un residente del campo nomadi è stato portato in ospedale da un'ambulanza del 118 in via precauzionale per una lieve intossicazione da fumo.