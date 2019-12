Camper in fiamme nella notte, il proprietario riesce a fuggire prima di essere avvolto dal rogo

Se l'è vista brutta il proprietario di un camper che, mentre stava dormendo all'interno del veicolo, si è svagliato nel cuore della notte mentre il mezzo stava prendendo fuoco. L'allarme è scattato intorno alle 3.30 in via Ristori, nella zona della parrocchia del Crocifisso, quando per cause ancora in corso di accertamento si sono levate le fiamme che in poco tempo hanno avvolto il caravan. Il prorpietario è riuscito a uscire in tempo mentre, sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco con l'autobotte. Nonostante l'intervento, il mezzo è finito completamente in cenere e alcune auto parcheggiate nei pressi del camper hanno riportato dei danni. In via Ristori, per gli accertamenti di rito, è intervenuta una pattuglia della polizia di Stato.