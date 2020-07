Camper senza assicurazione si allaccia alla rete elettrica pubblica

Il personale della polizia Stradale di Rimini, durante un controllo del territorio, si è imbattuto in un camper in sosta in un parcheggio. Il mezzo, risultato di proprietà di una 50enne bergamasca, era quasi adagiato a terra e dagli accertamenti è emerso che era sprovvisto di copertura assicurativa. Mentre gli agenti stavano preparando il verbale da 866 euro e il relativo sequestro si sono accorti che, dal retro del camper, spuntava un cavo elettrico che andava a infilarsi in un tombino della pubblica illuminazione. Da un esame più accurato si è così scoperto che la 50enne, per provvedere all'elettricità, si era allacciata abusivamente alla rete pubblica. E' così scattata la denuncia a piede libero per furto di energia elettrica.

