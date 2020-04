Campisi (PdF): "Si parla solo delle attività, ma non delle chiese: riapriamo anche quelle"

"Nella cosiddetta fase 2 si parla di riaperture di diverse attività tranne che delle chiese". Il Portavoce del Popolo della Famiglia di Riccione Luca Campisi entra sull'argomento: "Rivolgiamo un appello alle autorità amministrative locali e non solo affinché venga accolto, perché riteniamo che con gli opportuni distanziamenti e misure di protezione, la fase 2 deve riguardare anche le chiese, che vengano nuovamente riaperte ai sacramenti e alla vita cristiana, quindi che ci sia la libertà di andare a messa sul nostro territorio e in tutto il paese. La domanda di accesso alle messe nella ordinaria dimensione comunitaria, come ha ben detto anche il portavoce della CEI Ivan Maffeis, è una necessità che serve alla coesione sociale".

"Inoltre la ministra dell’interno Luciana Lamorgese si è espressa sulle celebrazioni dei funerali dichiarando che non è umanamente sopportabile che vengano impedite alle tantissime famiglie colpite dal lutto e che quindi proporrà al governo di poter ritornare a celebrarle con la presenza soltanto degli stretti congiunti. Ci auguriamo, dunque ,che la Santa Messa venga nuovamente fatta ripartire così che, noi cristiani, potremmo finalmente godere dell’Eucaristia che, sebbene costituisca la pienezza della vita sacramentale, non è un premio per i perfetti ma un generoso rimedio e un alimento per i deboli, come ha detto Papa Francesco"