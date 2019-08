Campo nomadi nel parcheggio, i residenti: "Inutili le nostre richieste di aiuto alle forze dell'ordine"

Sono esasperati i residenti nella zona del centro sportivo di Lagomaggio col parcheggio di via Aleardi trasformato in un campo nomadi abusivo e tutto il degrado che ne consegue. "Sono oramai 10 giorni che alcuni camper e relativi occupanti si sono installati qui - raccontanto. - Abbiamo più volte segnalato la cosa alle forze dell'ordine ma, fin'ora, nessuno si è fatto vivo per farli sgomberare. Una situazione che è arrivata al limite della sopportazione anche perchè, a causa loro, è praticamente impossibile frequentare il parco che è sempre invaso da rifiuti e sporcizia. Allo stesso tempo sarà anche un caso ma, da quando si sono installati nel parcheggio, nella zona sono aumentati i furti negli appartamenti e anche le auto in sosta vengono sistematicamente depredate dei fari o delle ruote. Le nostre segnalazioni sembrano essere cadute nel vuoto".