Cani in spiaggia, arriva il numero telefonico per risolvere le problematiche

E' attivo da sabato mattina alle 9 (e sono già arrivate le prime telefonate) il telefono dell'Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente - AIDAA per la tutela dei cani sulle spiagge italiane. Il telefono risponde al numero 3479269949 e non è un numero verde (si paga la telefonata secondo il proprio piano tariffario). Il telefono amico dei cani in spiaggia funziona tutti i giorni dalle 9 alle 20 da oggi fino al 31 agosto e offre gratuitamente consulenze dirette sulle problematiche legate alla presenza dei cani in spiaggia, consulenza su come evitare di prendere una multa o come eventualmente contestarla, e in generale dei comportamenti, diritti e regole dei bagnanti con i cani al seguito sulle spiagge libere e negli stabilimenti balneari in Italia.