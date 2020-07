Canoni pertinenziali, Croatti non si arrende: "Ripresenterò l'emendamento fra due settimane"

"Questioni di copertura economica hanno portato la Ragioneria dello Stato ad affossare un emendamento approvato poche ore fa da tutte le forze politiche. Un emendamento che ha l’obiettivo di sanare una grande ingiustizia, che colpisce oltre 250 aziende e migliaia di dipendenti", afferma il senatore del M5S Marco Croatti a proposito della bocciatura dell’emendamento sui pertinenziali da parte della Ragioneria dello Stato.

"Non indugerò nemmeno un secondo per sfogare la mia frustrazione su questa bocciatura, perché ho intenzione di ripresentare lo stesso emendamento tra due settimane nel decreto semplificazione. E mi aspetto di non avere altre brutte sorprese - precisa Croatti - Abbiamo visto che politicamente non ci sono difficoltà, auspico che in questi giorni si risolvano anche gli aspetti tecnici che hanno portato la Ragioneria dello Stato ad affossare l’emendamento. Questo provvedimento deve essere approvato. Inaccettabili ulteriori ritardi".