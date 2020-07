Canoni pertinenziali, via libera all'emendamento: "Una grande notizia, è una battaglia storica"

Via libera in Commissione bilancio, venerdì, all’emendamento presentato dall’Anci sui canoni pertinenziali. Si tratta dei canoni commisurati ai valori di mercato che la Legge 27 dicembre 2006 ha previsto per le pertinenze demaniali marittime, facendone alzare i valori da alcune migliaia di euro ad oltre centomila.

Il sindaco di Rimini Andrea Gnassi si era battuto per questo, scrivendo a rappresentanti politici e amministrativi nazionali e regionali e, dopo l'approvazione dell'emendamento commenta: “una grande notizia per una battaglia storica che dura da oltre 10 anni e che interessa oltre 300 operatori e coinvolge migliaia di posti di lavoro. È una battaglia portata avanti da Rimini in prima fila e che ci ha visto sollecitare i vari livelli di Governo e quindi l’emendamento in Parlamento. Una notizia che permette agli operatori e ai privati di ricominciare a programmare il futuro e investire, con beneficio per tutti i territori”.