"Cantando sotto la doccia", la Caritas lancia un'iniziativa per aiutare chi è in difficoltà

Che cantare sotto la doccia sia piacevole e liberatorio è un dato di fatto, non solo perché rilassa e rallegra, ma anche percheé la voce risuona molto più intonata e con dei bassi più solidi. E allora, perché non regalare una canzone, anzi, più canzoni agli indigenti che chiedono di fare una doccia? L'idea è venuta alla Caritas diocesana di Rimini che invita cantautori, cantanti e musicisti di professione, ma anche giovani, gruppi, band e cori del territorio a mandare un pezzo in un file audio. Così da creare una playlist da far suonare per rendere ancor più gradevole la doccia degli ospiti e magari, più avanti, ricavarne un cd.

L'iniziativa, ribattezzata "Cantando sotto la doccia", chiede dunque di donare una canzone. Per partecipare basta inviare un file audio a: Caritas@Caritas.rimini.it "In seguito la playlist che ci auguriamo possa ogni giorno aumentare... di volume, potrebbe diventare un cd che Caritas potrebbe produrre e vendere per re-investire il ricavato a favore i poveri", spiega il direttore della Caritas, Mario Galasso. Ed è anche "un tentativo per coinvolgere professionisti e non della musica e dar loro un palcoscenico diverso da quello abituale".

Madrina dell'iniziativa è la cantautrice Erica Boschiero, che ha aperto concerti o duettato, tra l'altro, con Gino Paoli, Danilo Rea, Paola Turci, Maria Gadù, Ron, Luca Barbarossa, Neri Marcorè. "Cantando sotto la doccia è un progetto speciale. L'uomo ha tante necessità ma ha anche bisogno di bellezza, specie in questo momento- dice Boschiero- speriamo di regalarne un po' con la musica".