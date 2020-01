Capodanno di lavoro per i carabinieri di Riccione: 6 denunciati alla vigilia del veglione

E' scattato nel tardo pmeriggio del 31, ed è proseguito fino all'alba del 1 gennaio, il pattuglione dei carabinieri di Riccione che hanno vigilato su tutto il territorio per garantire la sicurezza di quanti si trovavano in città per il capodanno. Il bilancio ha visto due persone finire arrestate, di cui uno per evasione, e altre 6 denunciate a piede libero. Nel dettaglio, ad essere deferito per false attestazioni a pubblico ufficiale è stato un 39enne di Saludecio che, fermato dai militari dell'Arma, ha dato nome e cognome falso. Deve rispondere di sottrazione di cose sottoposte a sequestro un 61enne di Gemmano il quale, nonostante avesse l'auto sottoposta a fermo amministrativo, ha utilizzato comunque il mezzo. Denunciato per furto una 35enne residente a Rimini che, all'interno di un albergo, si è impossessata di un paio di scarpe griffate appartenenti a una turista; i carabinieri, a seguito degli accertamenti, hanno rintracciato la malvivente e recuperato la refurtiva che veniva restituita alla legittima proprietaria. Sono finiti nei guai per furto due minorenni di 16 e 17 anni che, in viale Ceccarini, hanno avvicinato un coetaneo e con una scusa gli hanno sottratto dal giubbotto il portafogli ed una sigaretta elettronica, dandosi alla fuga lungo il viale Dante. Sol posto è intervenuta una pattuglia del Radiomobile che è riuscita a rintracciare i ladri e a recuperare la refurtiva. Sempre per furto è stato denunciato anche un libico 32enne, già noto alle forze dell'ordine, che dopo aver forzato lo sportello di una autovettura Ranger Rover Evoque, parcheggiata in viale d’Annunzio è scappato in seguito dell’attivazione del sistema d’allarme. Anche in questo caso l'intervento del Radiomobile ha permesso di rintracciare e bloccare il malvivente.