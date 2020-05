Caporalato, i Verdi: "Serve un patto per l'equo compenso e un marchio per i prodotti"

Per combattere il caporalato in agricoltura la via è stringere un "patto per il giusto compenso al lavoro agricolo", che metta d'accordo produttori, sindacati e grande distribuzione, con la mediazione della Regione Emilia-Romagna. A lanciare la proposta è Silvia Zamboni, consigliera regionale dei Verdi, insieme al co-portavoce del partito in Emilia-Romagna, Paolo Galletti. Entrambi puntano l'attenzione su questa piaga sociale ed economica ricordando proprio i recenti casi scoperti in Romagna e nel Riminese.

Secondo i Verdi, per arginare il fenomeno del caporalato e del lavoro nero nelle campagne, combattendo così le organizzazioni criminali, "occorre agire con urgenza su due piani: regolarizzare dei braccianti immigrati e garantire il giusto compenso a imprenditori agricoli e braccianti lungo tutta la catena del valore". In questo contesto, tra l'altro, "non aiuta il fatto che, dopo l'approvazione alla Camera, sia ancora ferma al Senato la proposta di legge che vieta le aste al doppio ribasso nell'acquisto di prodotti alimentari dai produttori all'origine", sostengono i Verdi.

Da qui la proposta all'Emilia-Romagna di "attivare la Consulta agricola regionale", mettendo intorno allo stesso tavolo "associazioni dei produttori agricoli, sindacati e grande distribuzione", con l'obiettivo di arrivare a "definire e siglare un Patto per il giusto compenso al lavoro agricolo". In aggiunta, i Verdi propongono anche l'istituzione di un "marchio di certificazione per i prodotti liberi dal caporalato", che sia "collegato all'ottenimento di specifiche premialità nei futuri bandi per l'assegnazione dei fondi del Programma di sviluppo rurale".